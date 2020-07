I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Larino hanno recuperato, questa notte, nelle campagne di Montelongo circa 1.000 metri di fili elettrici rubati, poco prima, dai tralicci dell’alta tensione dell’ENEL.

I militari, ricevuta la comunicazione del furto, hanno ispezionato l’area circostante e hanno rinvenuto quasi tutta la refurtiva, nascosta sotto una fitta vegetazione. La stessa era stata lasciata, dai ladri, in quel luogo per essere poi recuperata e portata altrove. Il materiale recuperato, il cui valore è in corso di quantificazione, sarà restituito al proprietario. Sono in corso indagini per identificare gli autori del furto.

Gli atti assunti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Larino per gli adempimenti.