Domani è in programma la giornata organizzata dalla sezione regionale dall’Associazione nazionale Stelle e Palme al Merito. Domani pomeriggio al Palavazzieri l’Ansmes celebrerà la sua prima Assemblea, in cui i soci dovranno eleggere il delegato che sarà, il prossimo settembre a Roma, all’incontro generale dell’Associazione. Alle ore 18.00, invece, spazio alla consegna di tessere e targhe ad atleti e tecnici meritevoli. Tra le associazioni presenti anche il Cip Molise; “Una iniziativa – ha spiegato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – che, dopo il lungo fermo a causa della pandemia da Covid-19, riporta l’attenzione sullo sport in generale e sulla volontà di riprendere, il più presto possibile, tutte le attività”. “All’evento – ha aggiunto il vertice di Ansmes Molise, Francesco Palladino – ci saranno numerose presenze del mondo sportivo ed associazionistico. Non mancherà, poi, il presidente nazionale dell’Ansmes, Gianni Gola – che relazionerà sul progetto denominato Operazione territorio” Particolare valenza avrà, inoltre, il progetto congiunto Ansmes – Cip, intitolato “Oltre ogni limite…..” che Palladino e Perrella, hanno ideato ed elaborato nei suoi aspetti socio-educativi, culturali e sportivi, con l’obiettivo di assicurare alle persone disabili il diritto di partecipazione alle attività in condizioni di uguaglianza e pari opportunità”.