“Non un centro covid in un solo luogo, ma una progetto che include tutte le strutture del Molise”. Così il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano in merito alle ultime novità sul centro Covid regionale e alla luce della proposta congiunta presentata al ministero della Salute da Commissario, Asrem e Regione. “In questo modo – prosegue in una intervista a Telemolise – le risorse a disposizione verranno utilizzate per tutte le strutture e non per una sola. E’ una proposta fattibile e all’insegna del buonsenso. La decisione finale spetta ora al ministero – conclude – e ci aspettiamo una risposta da Roma in tempi brevi”.