Le case di edilizia residenziale pubblica, di via San Giovanni e via Liguria, potranno essere vendute.

Lo ha annunciato il sindaco di Campobasso, spiegando che la giunta di palazzo San Giorgio ha sbloccato le procedure ferme da alcuni anni.

Una serie di impedimenti, ha spiegato Gravina, che di fatto impedivano la possibilità di vendere gli alloggi di edilizia pubblica di via Liguria e San Giovanni dei Gelsi.

In questo modo, ha dichiarato il sindaco, abbiamo dato una risposta alle richieste che da alcuni anni arrivano agli uffici comunali.

La nuova delibera di giunta, consente di riprendere il programma di vendita degli appartamenti che era stato approvato dal consiglio comunale a luglio di tre anni fa.

Il provvedimento conferma che possono acquistare gli alloggi gli assegnatari delle case che ci abitano in affitto da più di cinque anni, che siano in regola con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto dell’acquisto. Possono essere acquirenti anche i famigliari conviventi, a condizione che abitino con l’assegnatario da almeno due anni dalla data di ricevimento dell’invito ad acquistare l’alloggio.

“Abbiamo inoltre stabilito – ha aggiunto Gravina – che la vendita dovrà avvenire alle stesse condizioni di quella delle case comunali di via Tiberio, via Sicilia, via Sardegna, via Toscana e via Venezia.

Gli introiti della vendita degli alloggi ERP, saranno reinvestiti, dopo formale assenso della Regione, per consentire di attuare programmi straordinari di recupero e manutenzione di altri immobili pubblici.

Chi eventualmente dovesse acquistare l’appartamento in cui abita, potrà anche beneficiare, in caso di manutenzione o di ristrutturazione, anche dei finanziamenti programmati dal decreto Cura Italia.