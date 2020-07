Viabilità sulla Bifernina e verso la costa, le decisioni del Tavolo in Prefettura

I problemi della circolazione sulle principali arterie della regione durante l’estate al centro della riunione in Prefettura a Campobasso del Comitato operativo per la viabilità, presieduta dal Prefetto Maria Guia Federico . A Palazzo di Governo i rappresentanti di Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio 118, il referente del Servizio di Protezione civile regionale, i delegati ANAS.

E’ stata fatta una disamina generale con particolare attenzione ai collegamenti con la Costa. Sulla bifernina in particolare ci sono diversi cantieri per interventi di manutenzione che rallentano la circolazione, per cui è stato predisposto e concordato un piano per tamponare le criticità legate ai semafori presenti che regolamentano il senso unico alternato in alcuni tratti che collegano la costa e l’entroterra. Per evitare code eccessive, intasamenti ma anche per prevenire comportamenti sbagliati da parte degli automobilisti sono state prese alcune decisioni.

Nei giorni festivi, nelle ore di maggiore afflusso di transito, dalle 7 alle 11, per il traffico da Termoli verso Campobasso, gli autoveicoli – ad eccezione dei mezzi pesanti e di soccorso – saranno deviati, all’altezza del bivio di Larino, sulla Statale 87; dalle 18 alle 24 , per il traffico da Campobasso verso a Termoli, gli stessi saranno deviati, all’altezza del bivio di Lupara, sulle Statali 748 e 87;

E’ stata inoltre concordata l’installazione di telecamere sui semafori per controllare che non si passi con il rosso e non si sorpassino veicoli incolonnati. Illeciti che possono comportare il ritiro e la sospensione della patente;

E’ intensificata la vigilanza delle Forze di Polizia sulle strade più trafficate che controlleranno che si utilizzino le cinture di sicurezza, non si superino i limiti di velocità, e non si utilizzi il cellulare alla guida,

Concordata infine l’ eliminazione temporanea di cantieri amovibili da parte degli enti proprietari delle strade durante i fine settimana. In caso di necessità, sarà garantito il tempestivo intervento del Servizio 118 e il supporto del Servizio di protezione civile regionale.