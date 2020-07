Questura Isernia. Ufficio Volanti, nuovi locali e organico rafforzato

Il Questore di Isernia Roberto Pellicone oggi ha inaugurato i nuovi locali della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli uffici sono stati arricchiti con un’opera pittorica, gentilmente realizzata e donata alla Questura dall’artista isernino Michele Inno, che rappresenta l’attività della Polizia di Stato ed in particolare “della Squadra Volante nell’ambito di un intervento per il controllo del territorio”. L’implementazione dei locali che ospitano i poliziotti delle Volanti è stata fortemente voluta dal Questore in virtù di un rafforzamento della compagine di quell’Ufficio quale presidio delle forze dell’ordine sul territorio e prima interfaccia con il cittadino, dimostrando così un’attenzione ed una sensibilità maggiore ai bisogni ed alle aspettative degli utenti della strada e dei cittadini tutti. A Michele Inno, l’artista isernino che ha realizzato l’opera, è stata donata una targa in segno di ringraziamento. L’ufficio volanti ha cambiato volto anche per un altro motivo: in questo periodo, infatti, l’organico è stato rafforzato. Anche i mezzi in dotazione sono aumentati, ha sottolineato il dirigente Pasquale Marcovecchio.