Padre Jossy Fernandes nuovo guardiano e rettore del convento di Venafro

Imminenti avvicendamenti, com’è naturale che avvenga nell’Ordine dei P. Minori Cappuccini della Provincia di S. Angelo e P. Pio, nella famiglia monastica del Convento Francescano di Venafro, cui da oltre cinque secoli è affidata la custodia dell’attigua Basilica coi resti mortali del Patrono San Nicandro. Nel merito una novità assoluta quest’anno: per la prima volta ci sarà uno straniero, esattamente un Frate indiano, al vertice della comunità monastica venafrana. Trattasi di P. Jossy Fernandes, proveniente da San Giovanni Rotondo dove ricopre il ruolo di Segretario del P. Generale dell’Ordine Cappuccini ed é titolare dell’Ufficio Stranieri dell’Ordine nella stessa cittadina pugliese. P. Jossy Fernandes subentrerà a Venafro a P. Cosimo Vicedomini, Guardiano e Rettore per due trienni. Completeranno la famiglia monastica venafrana P. Denis Lobo, da tempo già a Venafro e che sarà il Vicario, P. Giuseppe Rubbio di Cerignola, P. Denis Vegas e P. William. Gli avvicendamenti, secondo le regole dell’Ordine, avverranno entro l’estate in corso.

Tonino Atella