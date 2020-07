Molise Tour Bike nell’Engadina ottimi risultati per Bontempo e Cardillo

Brillano i colori della Molise Tour Bike nell’Engadina, gara a tappe che si è svolta nell’ultimo weekend a Saint Moritz e ha visto ai nastri di partenza anche i molisani Andrea Cardillo ed Emilio Bontempo. Una manifestazione di interesse internazionale con al via i migliori specialisti della mountain bike nella quale Cardillo e Bontempo hanno saputo portare a casa due piazzamenti che hanno il sapore della vittoria. 39° e 46° posto finale nelle rispettive categorie di appartenenza per i portacolori della società campobassana che hanno messo sui pedali cuore testa e gambe per arrivare al traguardo. Un risultato, quello ottenuto dai due atleti molisani, che ripaga i sacrifici fatti e il lavoro svolto in questi mesi, anche quando, a causa del COVID 19, ci sono state pesanti limitazioni per quanto concerne gli allenamenti. “Non possiamo che fare i complimenti ai nostri ragazzi – spiega il presidente atleta della società nero-giallo-fluo Giuseppe Gennarelli – hanno preso parte ad una gara difficilissima con al via atleti di levatura mondiale e sono riusciti a portare in alto i colori della nostra società ma soprattutto della nostra regione. E’ stato un onore per noi avere due rappresentanti in questa kermesse, sicuramente occasione di confronto ma anche momento di visibilità per i nostri sponsor al di fuori dei confini nazionali Nonostante le difficoltà oggettive della competizione, le condizioni meteo inclementi è arrivato un grande risultato del quale andiamo tutti orgogliosi. Questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo”.