Misure anti Covid, gli amministratori del territorio prorogano l’ordinanza di chiusura dei locali al 13 settembre 2020. I sindaci del territorio, coordinati dal primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, si sono ritrovati per decidere sulla proroga della ordinanza di chiusura dei locali, in scadenza il prossimo 19 luglio. I sindaci hanno prorogato la scadenza dell’ordinanza in atto al prossimo 13 settembre, che prevede la chiusura da domenica a giovedì entro le ore 1.00, mentre dal venerdì al sabato, la chiusura è alle ore 3.00. “Abbiamo deciso di prorogare l’orario di chiusura dei locali anche in previsione del periodo estivo e della ricettività turistica – afferma il sindaco Corallo – Una decisione condivisa, in modo tale da uniformare l’intero territorio. Ovviamente – chiude Corallo – ci appelliamo al senso di responsabilità, sia dei gestori che dei clienti, al fine di rispettare le norme vigenti contro il Covid, come anche le norme riguardo la gestione dei rifiuti o la soglia di decibel della musica”. Il termine della proroga, previsto per il 13 settembre, è stato deciso anche in relazione all’inizio dell’anno scolastico, previsto per il prossimo 14 settembre.