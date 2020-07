Cln Cus Molise, resta anche Di Mascio

Simone Di Mascio è pronto ad una nuova avventura con la maglia del Circolo La Nebbia Cus Molise. Arrivato a dicembre 2019, darà il suo contributo alla causa anche nel prossimo campionato cercando di arrivare il più lontano possibile insieme ai suoi compagni di squadra. “Quando mi è stato proposto di restare non ci ho pensato un solo istante – spiega il giocatore – non vedo l’ora di ricominciare. Mi aspetto una stagione positiva con tante belle soddisfazioni. Sono convinto che lavorando e seguendo le direttive del mister, potremo fare parecchia strada”.

Nell’ultima stagione come ti sei trovato con il gruppo? “Pur essendo arrivato a campionato in corso mi sono subito trovato a mio agio. I compagni si sono dimostrati molto disponibili nei miei confronti facendomi sentire dal primo giorno, parte integrante del gruppo, sia all’interno del campo che fuori. Sono sicuro che sarà lo stesso anche quest’anno e mi auguro di poter dare loro un contributo prezioso per arrivare il più lontano possibile”.

Nell’ultimo torneo, le cose sono andate ben oltre le aspettative per il Circolo La Nebbia Cus Molise. Partendo da questa base dove si potrà arrivare il prossimo anno? “Spero in una stagione ricca di risultati positivi per noi. Il Circolo La Nebbia Cus Molise può contare su un gruppo forte e sempre coeso, ci sono tutte le carte in regola per divertici”.

In generale che campionato di aspetti? “Il livello del campionato è molto alto, con giocatori veramente forti, spero di poter essere all’altezza della competizione e di farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa”.