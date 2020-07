A Latina molisani portagonisti nella CNV motoasi  selettiva

Si è svolto a Latina il secondo appuntamento del CNV motoasi selettiva. All’appuntamento motociclistico ospitato presso il circuito “il sagittario” anche: Alessandro Rossi, Davide Giancola, Andrea Battisti, Francesco Chiarelli e Andrea Mercaldo i 5 piloti del team Motor Racing Molise portacolori della “abc Solution”. Sabato sei i turni di prove libere, domenica mattina warm up, Q1 e Q2 hanno visto i piloti del team occupare ottime posizioni sulla griglia di partenza. Nel pomeriggio a disputare gara 1 e gara 2 presenti 21 piloti. Nonostante alcune cadute e qualche rapporto tecnico da cambiare il team si ritiene soddisfatto del fine settimana su due ruote portando a casa punti utili per il campionato nazionale velocità Moto Asi selettiva centro su

minigp Ohvale. Buone le posizioni conquistate dai piloti che non demordono e si preparano per il terzo appuntamento del campionato ancora tutto da

giocare. Prossimo appuntamento domenica 2 agosto presso il Circuito Internazionale del Volturno di Limatola.