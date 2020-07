54enne annegato una settimana fa a Termoli: domani l’autopsia decisa dalla Procura

E’ stata disposta per domani alle 10 nell’obitorio del San Timoteo l’autopsia sul corpo di Andrea De Nigris, l’uomo di 54 anni di Campobasso, annegato tra le onde in un tratto di spiaggia libera di Termoli non coperto dal servizio di salvataggio lo scorso 7 luglio. Lo ha deciso la Procura di Larino per accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità, visto che la vittima era affidata a una comunità di sostegno di Campolieto. Delle indagini si sta occupando la Capitaneria di Porto di Termoli.