Covid, si lavora a progetto per studio epidemiologico

Gli Ordini dei medici di Campobasso e Isernia, insieme alla Cattedra di Igiene dell’Università del Molise, al fine di studiare e definire gli aspetti epidemiologici della pandemia da Covid-19 in Molise, promuovono uno studio che valuti indagini e parametri non ancora evidenziati, “con ovvie ricadute e interesse di natura clinico-assistenziale – spiegano i due presidenti provinciali, Carolina De Vincenzo e Fernando Crudele – anche e soprattutto in previsione di una ripresa autunnale del contagio nella popolazione”. Chiedono, dunque, la collaborazione su base volontaria e gratuita dei Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta che abbiano avuto tra i loro pazienti soggetti Covid-19 segnalati a livello regionale e che siano disponibili a partecipare allo studio, con le garanzie di privacy e consensi informati dopo la valutazione del Comitato etico. Promotore dell’iniziativa è Giancarlo Ripabelli, docente di Igiene all’Unimol e coordinatore del Comitato tecnico scientifico di supporto della Regione Molise nella gestione della fase di emergenza epidemiologica da coronavirus.