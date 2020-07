Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, sulla statale 85 Venafrana, nelle vicinanze del centro commerciale I Melograni di Roccaravindola. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si è verificato uno scontro tra una moto, condotta da un giovane di 25 anni, e un’auto, condotta da un uomo di 75 anni. Ad avere la peggio il 25enne. Soccorso dal personale del 118, è stato condotto per accertamenti al pronto soccorso del Veneziale con l’ambulanza di Isernia Soccorso. Il giovane è tenuto sotto stretta osservazione. Le ferite riportate almeno per ora non sembrano destare preoccupazione. Sulle cause dell’incidente, come detto, indagano gli agenti della Polstrada. Dopo aver effettuato i rilievi necessari, gli uomini della Stradale si sono recati in ospedale per sincerarsi delle condizioni del giovane e per raccogliere altre informazioni utili ai fini della ricostruzione della dinamica.