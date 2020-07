La Chami al campus, via alla quinta settimana di attività

Al via oggi la quinta settimana del campus organizzato dalla Chaminade Campobasso in collaborazione con la Ludoteca Magicabula “LaChami al Campus”. Ogni settimana l’area sportiva Surzo ospita più di 70 bambini, dai 5 ai 13 anni. Attività sportive, ludico-formative e ricreative, l’offerta di La Chami al Campus è sempre diversa come ha dichiarato il responsabile Antonello Pascale: ” Il programma giornaliero è il risultato di un’attenta programmazione di gruppo svolta durante i momenti di confronto quotidiano, in modo da offrire una proposta divertente e coinvolgente adatta a tutti i bambini “. L’emergenza sanitaria aveva interrotto le attività sia della Chaminade Campobasso che della Ludoteca Magicabila:”Ci siamo impegnati per realizzare con grande velocità questo campo estivo – spiega il coordiantore Pascale – proprio per dare alle famiglie un supporto concreto attraverso un servizio innovativo nel suo genere e pensato per invogliare gradualmente il ritorno alla socialità dei minori, dopo il lungo periodo di isolamento e nel rispetto delle nuove regole”.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 13 luglio – 17 luglio

Lunedì: attività ludico ricreative e attività sportiva

Luna park LaChami al campus- gonfiabili

Martedì: attività ludico ricreative e attività sportiva

Giochi di una volta

Mercoledì: attività ludico ricreative e attività sportiva

Laboratorio delle bolle di sapone

Giovedì: Giochi d’acqua

Venerdì: Masterchef