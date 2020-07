44 second read

Ancora zero contagi in Molise da Covid. Dai 159 tamponi processati nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi casi positivi ma sono risultati guariti altri 4 pazienti, tutti del cluster rom di Campobasso. Gli attualmente positivi sono scesi a 9, mentre il tamponi processati dall’inizio dell’emergenza sono 23742, di cui 446 positivi, 22161 negativi. Una sola persona si trova ricoverata a Malattie infettive del Cardarelli, mentre le persone guarite sono 413.