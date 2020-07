Campobasso – Centri per l’impiego, manca il personale. I cittadini infuriati chiedono l’intervento delle forze dell’ordine

Resta sempre critica la situazione dei Centri per l’impiego di Campobasso. Prima della pandemia lunghe code di utenti in attesa davanti agli uffici. Attese spesso vane, con i cittadini rimandati a casa perché non c’era personale. Chi si reca negli uffici di piazza Molise non va certo lì per perdere tempo o perché non ha nulla di meglio da fare. C’è chi ha bisogno urgente di documenti necessari per poter essere assunti, c’è chi cerca informazioni su eventuali opportunità lavorative. Tutti accomunati da un triste destino: quello di essere ignorati. Ed ora il quadro è peggiorato ulteriormente a causa dell’emergenza covid, con i pochi dipendenti dell’ente in smart working. E gli incolpevoli utenti sono abbandonati a se stessi, senza che nessuno dia loro risposte, neppure telefoniche. Questa mattina l’ennesima protesta di cittadini che, esasperati, hanno chiamato le forze dell’ordine.

Una situazione divenuta insostenibile che va ad inserirsi in un quadro, drammatico, che è quello occupazionale. Anche le poche opportunità di lavoro che si presentano, vengono perse a causa della mancanza di personale. Gli organi preposti sono chiamati ad intervenire con urgenza e porre fine ad uno stato di cose che va avanti ormai da troppo tempo senza che nessuno abbia almeno tentato di porre rimedio. Ora, però, dicono i cittadini, la misura è’ colma.