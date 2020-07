Campobasso arriva la conferma anche per Cogliati. Il bomber resta in rossoblu

Una nuova conferma in casa Campobasso. Pietro Cogliati vestirà ancora la casacca dei lupi. Un altro anno nel capoluogo molisano per il forte attaccante milanese. Due esperienze vissute in corsa, prima nella stagione 2018/2019, prima con Bruno Mandragora e poi con Massimo Bagatti. Anche nella stagione conclusa, dopo la cristallizzazione della classifica, Cogliati è arrivato in un secondo momento. A partire dal derby di Agnone, gol e vittoria. Da quel momento la svolta totale della squadra, Cogliati è stato sicuramente l’uomo in più e la pedina che mancava nello scacchiere di mister Cudini. 12 gol e tantissimi assist, un rendimento sempre di livello, un ragazzo che si trova bene a Campobasso e siamo certi che potrà offrire il suo prezioso contributo anche nella prossima stagione. L’auspicio è che Cogliati possa esultare sotto la curva Nord in un torneo di Lega Pro, al contrario, come detto dalla società, si punterà alla vittoria nel campionato di serie D.

Questo il comunicato stampa della società rossoblu: “Si è conclusa positivamente la trattativa con il bomber Pietro Cogliati. Ad annunciare la chiusura dell’accordo sono il responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora e il direttore sportivo Stefano De Angelis. L’attaccante milanese, quindi, vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia rossoblù, andandosi ad aggiungere all’elenco dei riconfermati dei giorni scorsi. Autore di 19 gol e numerosi assist, Cogliati è pronto nel mettersi di nuovo a disposizione di mister Cudini, dello staff tecnico e dei suoi compagni. Il classe ’92, scuola Milan, rientrerà in Molise nelle prossime settimane per dare il via alle procedure di rito. Assicurandosi le prestazioni del ‘professore’ continua, quindi, l’assiduo lavoro della società per costruire una rosa competitiva, capace di affrontare anche un possibile salto di categoria.”