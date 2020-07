Una notizia bellissima per la famiglia Viscovo di Venafro: è nato Michele, bimbo dolcissimo che ha fatto la gioia di mamma Fania e papà Antonio. Solitamente prodiga, la cicogna non si è smentita affatto portando in dono un piccolo meraviglioso e tantissimo atteso. A Fania ed Antonio che l’hanno messo al mondo gli auguri più sinceri per il lieto evento, a nonni e zii abbracci calorosissimi, ma soprattutto al nuovo arrivato Michele Viscovo gli auspici più entusiastici e sinceri per un avvenire ricco di gioie e serenità.

Tonino Atella