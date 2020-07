Il Rava di Venafro, corso d’acqua che chiude a sud l’abitato e che sovente è in cronaca per inquinamento ed immissioni/scarichi fuori legge nelle sue acque, finalmente fa parlare di se in termini positivi. Da qualche giorno infatti vi si ammirano una femmina di Germano Reale e i suoi 9 pulcini appena nati che scivolano tranquilli e silenziosi sulle sue acque. Ad ammirarli dal Lungorava, la strada che scorre lungo il torrente, sono quanti solitamente passeggiano o corrono a lato del Rava, rimasti positivamente sorpresi nel constatare i nuovi “inquilini”, specie bellissima e particolare che da qualche giorno sta impreziosendo il corso d’acqua. Ovviamente c’é massima attenzione da parte di tutti perché mamma di Germano Reale e i suoi piccoli siano protetti al massimo e godano di un ambiente pulito ed accogliente. A questo punto l’auspicio di tutti è che nel corso d’acqua in questione non vengano immessi veleni di sorta, come schiuma, acqua lurida, sostanze puzzolenti ect., in modo da garantire ai suoi nuovi ospiti ed inquilini un ambiente sano, naturale e pulito.

Tonino Atella