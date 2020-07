Coronavirus, Fanelli: esenzione ticket sanitario e follow up per le persone contagiate

Esenzione del ticket sanitario e follow up per i contagiati da coronavirus. Il Gruppo consiliare del Pd presenta una mozione. Il capogruppo, Micaela Fanelli chiede che la Regione lavori per garantire gratuitamente alle persone meno abbienti tutti i controlli e le cure successive alla guarigione nel futuro del Centro Covid regionale. “E una proposta che ci è stata suggerita – spiega la Fanelli – da persone che hanno avuto la sventura di ammalarsi o di essere risultate positive al covid, pii quasi dimenticate dalle istituzioni. Per cui sarebbe utile, opportuno e giusto che la Regione, benché vincolata ai limiti del piano di rientro dal debito sanitario, garantisse alle persone contagiate meno abbienti l’esonero dal pagamento del ticket sanitario per le cure ed i controlli conseguenti, da effettuare nel costituendo Centro covid regionale”, conclude la Fanelli.