Torna domenica 12 luglio “Musica in Città” in Villa De Capoa a Campobasso

Dopo l’apprezzatissimo debutto di domenica scorsa, torna in Villa De Capoa a Campobasso, Musica in Città, con il secondo concerto in programma nel cartellone allestito dall’Associazione degli Amici della Musica e dal Comune di Campobasso, assessorato alla Cultura, per i mesi estivi di luglio e agosto.

Domenica 12 luglio, dalle ore 11.00, nella villa tornata ad essere anche un punto di ritrovo importante per gli eventi artistici e culturali cittadini in pieno centro, si terrà il concerto del duo composto da Emiliano De Marco, tromba, e Marco Petti, pianoforte.

“La rassegna musicale pensata con gli Amici della Musica per coniugare i nostri più affascinanti e importanti luoghi cittadini fruibili soprattutto all’aperto, con la musica, si svilupperà nell’arco di due mesi – ha precisato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – e ai concerti che si terranno in villa De Capoa vedrà poi succedersi quelli che si terranno di sera nel cortile del Castello Monforte. Musica in città quest’anno è l’evoluzione più logica di quanto realizzammo lo scorso anno con la rassegna Musica in Villa. Il Comune ha voluto rilanciare e raddoppiare i propri impegni in relazione alle proposte musicali di qualità, in un periodo storico così complicato anche dal punto di vista della fruizione culturale soggetta, giustamente, ad una serie di misure di sicurezza legate a doppio filo all’emergenza sanitaria. Proprio tenendo conto di ciò la ripresa domenica scorsa degli eventi in presenza organizzati dall’Amministrazione ha segnato un messaggio di speranza che attendevamo tutti con ansia da tempo e che la città ha accolto con gioia e con grande rispetto delle regole, cosa che siamo certi si ripeterà anche per il secondo appuntamento.”

Come già detto, saranno i due musicisti Emiliano De Marco e Marco Petti, ad esibirsi in Villa De Capoa, domenica 12 luglio con “What a Wonderful World”.

Emiliano De Marco, nato a Campobasso nel 1994, intraprende lo studio della tromba presso il corso popolare di musica a orientamento bandistico di Campolieto. A soli 11 anni entra a far parte dell’Associazione Musicale “S. Lombardi” Complesso Bandistico Comune di Campolieto, con il quale tutt’oggi continua a svolgere un’intensa e proficua attività concertistica e didattica. A 18 anni si diploma presso il Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso. Ha partecipato a numerosi master e corsi di perfezionamento

con i Maestri Roberto Rossi, Andrea Lucchi, Andrea Tofanelli, Marco Toro, Claudio Quintavalla, Max Sommerhalder, Ermes Giussani, Omar Tomasoni, e ha frequentato presso l’AIMART di Roma un master annuale con il M° Giuliano Sommerhalder. Ha inoltre partecipato a master tenuti dal M° Paolino Addesso in direzione d’orchestra di fiati. Ha ricoperto il ruolo di 1a e 2a tromba nell’Orchestra Sinfonica Giovanile “L. Perosi” di Campobasso diretta dal Maestro Lorenzo Castriota, ed è stato membro stabile dell’Orchestra del Conservatorio di Campobasso diretta dal Maestro Lorenzo Castriota, Nell’anno accademico 2016-2017 e 2017-2018 ha ricoperto il ruolo di 1a e 2a tromba nell’Orchestra della classe di Direzione d’Orchestra del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso del Maestro Sergio Monterisi. Ha suonato anche con le orchestre “Musa-Classica”, diretta dal Maestro Francesco Vizioli, e “Musa-Jazz”, diretta dal Maestro Silverio Cortesi, dell’Università “La Sapienza” di Roma, esibendosi in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in Vaticano, presso la “Sala Nervi, di Papa Francesco.

Marco Petti, nato nel 1984 a Campobasso, comincia a studiare il pianoforte all’età di 5 anni col Maestro Vittorino Tartaglia. Porta a compimento i suoi studi presso il Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso sotto la guida della Prof.ssa Alessandra Rossi, conseguendo il Diploma con il massimo dei voti nel 2006. Ha preso parte a numerosi master e corsi di perfezionamento con i Maestri Marco Grisanti e Alessandro Taverna. Ha suonato nei teatri di tutta Italia, riscuotendo grande successo sia come solista che come membro di apprezzate formazioni cameristiche, in particolare in duo e in trio. Nel 2018, con il Trio Musa, composto dal soprano Giusy Tiso e dal baritono Gaetano Merone, ha tenuto un Concerto per gli Amici della Musica di Campobasso, nell’ambito della Rassegna “Musica in Villa”. Ha svolto un’intensa attività concertistica quale Direttore del Coro Polifonico di Ripalimosani, nonché come cantore e pianista del Coro dell’Università del Molise e del Coro Polifonico Iubilate di Campobasso. Per il Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso ha inciso un cd, di prossima pubblicazione, sulla musica vocale del compositore molisano Franco Paolantonio. È Docente di Musica e di Pianoforte presso la scuola Secondaria di Primo Grado.