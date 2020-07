Scuola in sicurezza, arrivano i banchi monoposto. La ministra Azzolina: il Molise ne ha richiesti 3.500

Vecchi banchi di scuola addio. Il 14 settembre, data fissata per la riapertura degli istituti scolastici italiani, studenti e professori si troveranno di fronte ad aule rivoluzionate, grazie all’introduzione, annunciata dal ministro dell’Istruzione Azzolina, di banchi di ultima generazione in grado di garantire il distanziamento tra uno studente e l’altro.

Si tratta di banchi monoposto anti Covid, già sperimentati e validati. Sono composti da un unico corpo con una sedia, i braccioli, un piano di appoggio, uno spazio microforato sotto la seduta per lo zaino e sei rotelle che consentono di spostarsi con facilità. Sono leggeri e disponibili in tanti colori. Il tavolino incorporato permette l’utilizzo del piano di appoggio in diverse posizioni. A testare i banchi 2.0 è stato già otto anni fa il dirigente scolastico di Brindisi, che ha dato parere favorevole . Con i banchi, infatti si possono creare gruppi omogenei o eterogenei in aula, anche in funzione dei diversi ritmi di apprendimento. E’ possibile cambiare il layout dell’aula in pochissimo tempo.

Il governo, con il decreto legge Rilancio ha stanziato 331 milioni di euro per l’acquisto di tutto il materiale necessario per consentire lo svolgimento delle lezioni nelle aule in piena sicurezza. Per quanto riguarda i banchi 2.0 la ministra Azzolina ha dichiarato che dovranno essere le regioni ad inviare un report al ministero con la richiesta del materiale che occorre. “L’unica regione che ha già fatto richiesta di 3500 banchi è stato il Molise”, ha fatto sapere la ministra dell’Istruzione. In occasione della sua visita a Campobasso, due settimane fa, per partecipare al tavolo tecnico, la Azzolina ha espresso apprezzamento per quella che è la situazione della scuola molisana in relazione agli spazi. “Se fosse così anche nelle altre regioni non avremmo motivo di preoccuparci”, ha detto ai giornalisti che avevano posto l’accento sulla necessità di scongiurare il rischio di creare classi pollaio. Insomma, per la titolare della delega all’Istruzione, in Molise non ci sarebbero problemi a far rispettare il distanziamento all’interno delle aule. A questo stanno lavorando, in queste settimane i dirigenti scolastici, alle prese con l’attuazione di tutte le misure contenute nelle linee guida del ministero.