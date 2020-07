56 second read

56 second read

56 second read

Santa Croce di Magliano, motociclista di 53 anni perde la vita in un incidente con la moto in Abruzzo

Share on Twitter

Share on Facebook

Un uomo di 53 anni di Santa Croce di Magliano è morto in un incidente stradale accaduto a San Valentino, in Abruzzo, lungo la strada che porta a Scafa.

Secondo una prima ricostruzione V.D.P., ha perso il controllo della moto per cause da accertare. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che, arrivati con l’elicottero decollato da Pescara, hanno potuto solo constatare il decesso. Sull’accaduto sono in corso le indagini. Dolore e sconcerto a Santa croce di Magliano dove l’uomo era molto conosciuto.