Montenero di Bisaccia: attivo il servizio per prenotare la spiaggia libera

Da oggi 11 luglio, sulle spiagge libere n. 3 e n. 4 della Marina di Montenero di Bisaccia, situate nel tratto a sud del Porto Turistico, sarà attivo il servizio di “Controllo e gestione delle spiagge libere Covid -19”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale che spiega che sarà possibile prenotare la propria postazione al numero 377.35.26.014 (anche attraverso Whatsapp) nelle fasce orarie 09-12 e 15-18, oppure rivolgendosi agli steward presenti in spiaggia dalle ore 08 alle ore 20, dal lunedì alla domenica. Per accedere alle postazioni istallate in spiaggia è necessaria la registrazione degli utenti da parte degli steward: la registrazione è obbligatoria al fine di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Non sono inoltre ammesse più di quattro persone sotto ogni ombrellone che verrà allocato in ogni postazione; sono invece ammesse cinque persone sotto lo stesso ombrellone, solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare e, in tal caso, verrà richiesta l’autocertificazione.