Investito da un Suv a Termoli: 72enne grave in ospedale

Brutto investimento sabato sera 11 luglio a Termoli in via Corsica intorno alle 21: un uomo di 72 anni è stato preso in pieno mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. E’ stato colpito da un Suv della Wolksvagen che lo ha scaraventato a qualche metro di distanza, nell’impatto con l’asfalto l’anziano ha perso molto sangue. E’ stato trasportato in pronto soccorso al San Timoteo in codice rosso da un’ambulanza della Misericordia ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Alla guida del Suv un uomo diretto a Campomarino che si è subito fermato. Sul posto per i rilievi prima la polizia e poi i carabinieri per accertare la dinamica.