Indice di contagiosità, in Molise sempre ai minimi: siamo a 0,21. Meglio di noi solo Sardegna e Valle d’Aosta

I nuovi dati relativi all’indice di contagio attraverso il monitoraggio del ministero della Salute, riferiti al periodo 29 giugno – 5 luglio, confermano il trend positivo del Molise che è in fondo alla graduatoria delle regioni e fa registrare una delle migliori situazioni del paese. L’indice Rt, che misura il tasso di contagiosità, ha superato il livello di guardia (che è 1) nel Lazio, in Emilia Romagna, in Piemonte, in Toscana e in Veneto. In Molise è ora allo 0,21, in leggera risalita rispetto a due settimane fa (quando era a 0,16). Fanno meglio in Italia solo Sardegna (0,19) e Valle d’Aosta (0,06).

Questi i dati aggiornati regione per regione:

Abruzzo: Rt 0.72

Basilicata: Rt 0

Calabria: Rt 0.38

Campania: Rt 0.88

Emilia Romagna: Rt 1.2

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0.64

Lazio: Rt 1.07

Liguria: Rt 0.82

Lombardia: Rt 0.92

Marche: Rt 0.87

Molise: Rt 0.21

Piemonte: Rt 1.06

Bolzano: Rt 0.33

Trento: Rt 0.51

Puglia: Rt 0.54

Umbria: Rt 0.56

Sardegna: Rt 0.19

Sicilia: Rt 0.24

Toscana: Rt 1.12

Valle d’Aosta: Rt 0.06

Veneto: Rt 1.2