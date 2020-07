‘Il Molise delle bocce riparte… in sicurezza’: alla Monforte la prima gara post-Covid

‘Il Molise delle bocce riparte… in sicurezza’: c’è grande attesa tra gli atleti molisani e non solo per la ripresa delle attività agonistiche nella ventesima regione d’Italia. Dopo quasi due mesi di ritorno agli allenamenti, rispettando le prescrizioni governative e i suggerimenti della Federbocce, i giocatori delle società molisane sono pronti per fare sul serio. L’appuntamento è per sabato 25 luglio 2020, a partire dalle ore 15.

La prima gara, dopo la sospensione delle attività agonistiche, sarà organizzata dalla Bocciofila Monforte Campobasso, la società che ha sede in Villa de Capoa nel capoluogo di regione.

La gara della ripartenza si disputerà a porte chiuse con la presenza nei bocciodromi dei soli atleti e arbitri e, nella struttura della società organizzatrice, dei cinque membri del Consiglio direttivo della Monforte.

La gara sarà una Coppia Imposta, senza vincolo di società, a carattere provinciale e con gironi eliminatori a terzine.

Dalle 15 i gironi eliminatori si disputeranno sui campi delle società bocciofile molisane, mentre dalle 19 sono in programma le finali sui campi all’aperto della Bocciofila Monforte, in Villa de Capoa.

La decisione di organizzare una gara è scaturita dall’assemblea regionale, organizzata dalla FIB Molise e dal presidente Angelo Spina, a cui hanno preso parte i dirigenti delle società bocciofile molisane, i delegati provinciali FIB di Campobasso e Isernia, Tiziano Muchetti e Paolo Vacca, e il coordinatore regionale dell’AIAB Molise, Lucio Fiorella, quest’ultimo in rappresentanza del mondo arbitrale.

C’era voglia di tornare a fare sul serio, ma in sicurezza. E, così, è scaturita l’idea di organizzare una gara nella società che dispone di campi all’aperto, la Bocciofila Monforte del presidente Giuseppe Formato.

I giocatori dovranno osservare, sulle corsie da gioco, la distanza di due metri e indossare la mascherina.

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno domenica 19 luglio 2020. All’indomani della scadenza sarà effettuato il sorteggio dei gironi eliminatori.