Futsal, il Città di Melilli rinuncia al ripescaggio e resta in serie A2

Il presidente del Città di Melilli Francesco Papale ed il Direttore Sportivo Sergio Lamia hanno annunciato che la squadra verrà iscritta al prossimo campionato di serie A2, rinunciando di fatto a presentare domanda di ripescaggio in serie A. Con un post sui social la formazione siciliana del girone C della serie A2, stesso girone del Cus Molise, ha annunciato di voler guadagnare sul campo la massima serie nazionale.

“Il Presidente del Città di MELILLI calcio a 5 Francesco Papale e il Ds Sergio Lamia dopo un’attenta, profonda, lunga e sofferta analisi, annunciano di aver preso la decisione di iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie A2, rinunciando di fatto a presentare richiesta di ripescaggio in A.

Non è stato mai e mai lo sarà nella politica e stile sportivo del presidente Papale e del DS Lamia, voler conquistare una promozione a tavolino senza averla meritata, sudata e acquisita sul campo. Papale e Lamia ribadiscono con fermezza questo punto ricordando che fin dalle prime esperienze nel calcio a 5, partendo della serie C2,la nostra filosofia calcistica, morale e sportiva ci ha sempre visto conquistare sul campo le nostre vittorie e relative promozioni. Questa vicenda è durata e si è protratta sin troppo a lungo e i nostri giocatori, tifosi e sostenitori, in primis il Sindaco Giuseppe Carta e l’amministrazione comunale, hanno bisogno di certezze soprattutto per poter organizzare e pianificare un campionato di A2 dignitoso che ci possa permettere di lottare nuovamente per il titolo e questa è l’unica promessa reale e concreta che ci sentiamo di dare ai nostri tifosi. Auguriamo alla Divisione, alla Lega e a tutte le squadre impegnate nelle serie maggiori e minori di poter ricominciare a parlare al più presto di calcio giocato e respirare nuovamente l’aria e l’atmosfera dei nostri Palazzetti. Viva il Città di Melilli e viva il FUTSAL quello vero, autentico, onesto, leale e genuino”