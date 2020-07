Anziana vuol ricoverarsi a Isernia, trovata positiva al Covid

Anziana ottantenne del Napoletano trovata positiva al Covid 19 al momento del suo accesso al Pronto Soccorso di Isernia. La donna doveva sottoporsi ad esami radiologici per problemi ad un’anca, ma come per tutti i pazienti è stata prima sottoposta al tampone che l’ha trovata positiva pur se asintomatica. Per questo è stata spostata nella cosiddetta Area Grigia al secondo piano del Veneziale. Intanto Pronto Soccorso e Radiologia sono stati sanificati e tutto il personale in servizio dei due reparti è stato sottoposto a tampone.