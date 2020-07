Automobilista finisce nel greto del fiume Volturno, soccorso dai Vigili del fuoco

A Monteroduni un automobilista probabilmente per un malore, è finito nel greto del fiume Volturno, per fortuna senza finire in acqua. È stato soccorso dai alcuni passanti e successivamente dai Vigili del fuoco, dal 118 e dai Carabinieri. L’automobilista dopo essere stato stabilizzato e spostato in luogo sicuro

dai Vigili del fuoco è stato consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Isernia.