L’area archeologica di Pietrabbondante riaprirà non più tardi entro mercoledì 15 luglio. Lo ha confermato la deputata Rosa Alba Testamento, che ha ricevuto rassicurazione direttamente dal segretariato generale del ministero dei Beni culturali. Il pressing dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Di Pasquo ha dunque ottenuto i risultati sperati. Proprio il sindaco qualche giorno fa aveva anticipato l’importante novità, precisando che almeno per ora le visite saranno consentite dal mercoledì alla domenica, dalle 10:15 alle 17:15. Ma questa non è l’unica buona notizia per la nostra regione: sempre la Testamento ha annunciato anche l’imminente riapertura del castello di Gambatesa, prevista per martedì 14 luglio. “È fondamentale – ha commentato la portavoce del movimento 5 stelle – che tutti i siti culturali riaprano e che nessuno sia lasciato al proprio destino, magari perché più periferico o perché c’è poco personale. Tra l’altro – ha concluso – stiamo parlando di importantissimi luoghi della cultura, che devono essere messi a disposizione di tutti i cittadini, molisani e non”. Nel frattempo si lavora anche per arricchire l’offerta del Museo del Paleolitico di Isernia, riaperto al pubblico subito dopo la fine dell’emergenza. Stanno infatti procedendo spediti i lavori gli allestimenti dell’area destinata ad accogliere la riproduzione del bambino di 600mila anni fa, l’opera della paleo-artista Élisabeth Daynès arrivata il mese scorso dalla Francia. E si va avanti a pieno ritmo anche nel laboratorio Prehistoric Minds di Bologna, dove sono in fase di ultimazione le riproduzioni a grandezza naturale di alcuni degli animali preistorici che popolavano questa zona. Salvo imprevisti arriveranno al Paleolitico entro la fine dell’estate.