Domani gli atleti della Molise Tour Bike Emilio Bontempo ed Andrea Cardillo, saranno al via della gara internazionale a tappe, l’Engadina, che partirà da Saint Moritz in Svizzera. Ci saranno al via i migliori atleti del panorama mondiale, 19 gli italiani.

Una gara tra le più rinomate nel panorama delle corse a tappe nel settore mountain bike che quest’anno ha assunto ancora più rilevanza perché sarà tra le primissime competizioni a ripartire dopo il lockdown. Proprio per questo motivo ci saranno al via i migliori atleti del panorama mondiale. Bontempo e Cardillo rappresenteranno la regione Molise all’estero, pronti a giocarsi tutte le carte. “Siamo felici e orgogliosi di schierare due nostri atleti in una gara di livello assoluto e di livello internazionale come l’Engadina – argomenta il presidente Gennarelli – è un vanto per ogni singolo atleta della nostra società ma anche per gli sponsor che hanno sofferto come noi questi mesi bui e che adesso finalmente cominciamo a intravedere una luce. Qualunque risultato sarà ottenuto in Svizzera – assicura il presidente – atleta Gennarelli – la dedica sarà soprattutto per loro che nonostante tutto ci sono stati e ci sono vicini”.