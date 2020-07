“Spero che ci sia un election day per i giorni 20 e 21 settembre”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata ad “Agora’ Estate” su Rai3. “Firmerò il decreto in questi giorni per il 20 e il 21 settembre. Per il referendum e le suppletive verrà portato in Consiglio dei ministri. Le Regioni procedono in autonomia, secondo le norme statutarie” per quanto riguarda le elezioni regionali. In Molise la tornata delle amministrative riguarda complessivamente 20 comuni, tra questi ci sono Agnone, Bojano e Montenero Di Bisaccia.