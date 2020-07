Due gemellini sono morti durante il parto nella sala operatoria del Cardarelli di Campobasso. La tragedia è avvenuta martedì scorso, ma del caso si è cominciato a parlare solo oggi, dopo che il primario di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale cittadino ha consegnato la sua relazione su quello che è accaduto.

Stando a una prima ricostruzione, che però manca delle conferme ufficiali, la 34enne della provincia di Campobasso era già in reparto da qualche giorno per dei controlli. Poi, il 7 luglio, è entrata in sala parto, ma i due neonati non sono sopravvissuti per cause che devono essere ancora tutte verificate.

Dell’accaduto è stato informato anche il ministero della Salute, ma anche l’Azienda sanitaria ha avviato una indagine interna e dai primi risultati, in via Petrella si ritiene che le procedure adottate siano conformi alle linee guida.

La donna pare avesse contratto un’infezione, trasmessa poi ai due corpicini. La 34enne è stata poi sottoposta ad un intervento cesareo durante il quale è avvenuto il decesso dei due gemelli.

La stessa madre è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dove è attualmente ricoverata.

Siamo tutti scossi e addolorati per questa tragica conclusione, hanno dichiarato i vertici dell’Asrem. Un caso raro ma contemplato nella specificità di questo tipo di situazione. In via Petrella non c’è ancora nessuna avvisaglia di una eventuale ispezione ministeriale, ma forse l’autopsia potrebbe chiarire la vicenda ed eliminare qualsiasi dubbio su eventuali responsabilità.