Il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, Santo Rogolino, ha visitato la sede Centrale del Comando Vigili del fuoco di Isernia. Ad accoglierlo il Comandante Raffaella Pezzimenti, il personale operativo, amministrativo, volontario e in quiescenza. Rogolino ha visitato i locali della Caserma “Eduardo Colangelo”, sita in Piazzale Angelo Guglielmi in Isernia, incontrando il personale nell’aula didattica per un breve saluto. Il neo Direttore approda in Molise al culmine di una brillante e prestigiosa carriera nel Corpo Nazionale che lo visto impegnato sia sul territorio in qualità di Comandante di Brindisi, Reggio Calabria, Grosseto e Vibo Valentia, sia presso gli Uffici centrali quale Dirigente dell’Area Soccorso Aeroportuale e, promosso Dirigente superiore, dirigente dell’Ufficio Ispettivo per l’Italia Meridionale e Sicilia con sede a Palermo, dirigente dell’Ufficio Soccorso Aereo e Ufficio Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale, dirigente dell’Ufficio Regolazione Aeronautica e Certificazione e Vigilanza Aeroportuale ed Eliporti con sede a Roma,incarico, quest’ultimo, ricoperto fino 2019. Nominato Dirigente generale, nel novembre 2019, ha assunto l’incarico fuori ruolo per occuparsi di regolamentazione europea in tema di Servizio aereo e aeroportuale e successivamente l’attuale incarico di Direttore Regionale del Molise. Rogolino ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico sul territorio e ha manifestato la propria determinazione ad affrontare tutte le attività lavorative che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi, consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo che gli è stato affidato.