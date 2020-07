Termoli: investito da uno scooter mentre attraversa in via Pertini, in due in ospedale

Un uomo è stato investito da uno scooter nella serata di mercoledì 8 luglio a Termoli mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via Pertini. L’investimento poco prima delle 20,30 è stato così violento che il pedone è stato sbalzato in aria. A terra è finito pure il centauro, mentre secondo alcuni testimoni una terza persona in sella a un’altra moto sarebbe fuggita senza fermarsi. Sul posto i carabinieri per i rilievi e un’ambulanza della Croce di San Gerardo arrivata dal Larino. La postazione di Termoli infatti era impegnata per un intervento a Campomarino e ci sono voluti diversi minuti prima che i soccorsi arrivassero. I due uomini feriti sono stati portati al pronto soccorso del San Timoteo per accertamenti.