Pozzilli. Cartelli stradali nel mirino dei vandali, automobilisti disorientati

Scherzi e sorrisi fanno parte della vita quotidiana e molte volte aiutano a far trascorrere piacevolmente il tempo. Sono cioè ingredienti salutari ed inducono al sorriso ed al divertimento, fattori determinanti dell’esistenza di ciascuno perché … quando sta bene la testa, sta bene tutto il resto ! A “tirare” scherzi sono soprattutto i più giovani, che ne studiano a volte di veramente divertenti e dagli effetti esilaranti. Capita però in qualche frangente che lo scherzo, seppure ideato per divertire e far sorridere, al tirare delle somme e persistendo nel tempo finisca per creare problemi enormi alle persone. L’incipit per dire di uno scherzo attuato tempo addietro da buontemponi nostrani, quasi sicuramente giovanotti definiti oggi “viveur” che, essendo forse soliti percorrere la provinciale Atinense che da Pozzilli porta ai Comuni molisani dell’interno e nel Basso Lazio, pensarono bene di divertirsi a modificare le distanze chilometriche tra Pozzilli, Venafro ed Acquafondata, aumentandone considerevolmente i chilometri da percorrere e quindi le distanze. Con vernice bianca infatti sulle tabelle segnaletiche alla biforcazione tra Molise e Lazio lungo la predetta provinciale apposero altri numeri tanto che Pozzilli da allora è “finito” a 40 km. rispetto ai 4 effettivi, Venafro invece dista 38 km. rispetto agli 8 della realtà, ed Acquafondata, Comune laziale distante 15 km., si ritrova addirittura a 55 km. grazie ai predetti viveur/buontemponi nostrani! Il problema è che siffatti scherzi sono stati attuati da tempo alterando le segnaletiche in questione, ma da allora nessuno si è premurato di ripulire le tabelle, aggiustando e riportando le cose alla loro normalità. Avverrà finalmente ? Intanto i simpatici buontemponi, i viveur delle nostre parti, se la continuano a ridere tantissimo…

Tonino Atella