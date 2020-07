Misure anti Covid, il prefetto Federico: “Spiagge e località della costa osservate speciali”

54 second read

54 second read

54 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

“Nel periodo estivo spiagge e località della costa osservate speciali per garantire il rispetto delle misure anti covid”. Lo annuncia il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico che in una intervista a Telemolise parla della fase post qurantena e si appella ai cittadini chiedendo di “restare prudenti”. Infine il prefetto si sofferma anche sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in questo delicato momento di crisi economica. “C’è massima attenzione anche sotto questo punto di vista – dice – e monitoreremo gli appalti”.