Disciplina del parcheggio in Piazza Cattedrale, il sindaco di Trivento Corallo pubblica l’ordinanza. L’obiettivo dell’amministrazione trignina è quello di valorizzare il centro storico, sede della Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, con la preziosissima Cripta, esempio unico di architettura religiosa, e sede della Curia vescovile. Stando alla nuova disciplina, contro il parcheggio selvaggio, sono stati individuati 8 stalli di sosta nello spazio prospiciente l’ingresso della Chiesa Cattedrale, 1 stallo di sosta da riservare per persone diversamente abili, 4 stalli di sosta nello spazio adiacente il Palazzo vescovile e 2 stalli di sosta nella zona prospiciente la casa comunale. In tutte le altre aree vige il divieto di sosta permanente dalle ore 0:00 alle ore 24:00. “Abbiamo inteso disciplinare il parcheggio in piazza Cattedrale – riferisce il sindaco Corallo – anche per dare decoro ad un patrimonio storico, artistico ed architettonico di particolare pregio. Anticipo che disciplineremo a breve, per lo stesso motivo, anche i parcheggi di via Torretta e della piazzetta san Nicola. Considerato anche che ci approssimiamo ad un periodo di rientri e visite turistiche, pare chiaro che salvaguardare e custodire queste aree diventa necessario e chiedo al senso civico dei cittadini uno sforzo, per un interesse comune”.