Dal 12 luglio riprendono le Passeggiate Archeologiche a Saepinum-Altilia

L’associazione Memo Cantieri culturali comunica che dal 12 luglio, ogni domenica alle 11,00, riprendono le consuete Passeggiate Archeologiche all’interno dell’area di Saepinum Altilia, in compagnia dei professionisti dei Beni Culturali della stessa Associazione. Per garantire le norme di distanziamento sociale anticovid-19, i posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per tutte le informazioni e i costi si può scrivere a memosepino@gmail.com o chiamare il numero 3294593123.