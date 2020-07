Tragedia sul lungomare nord di Termoli dove un uomo di 54 anni ha perso la vita, annegando tra le onde di un mare molto agitato. L’uomo era arrivato da Campobasso con un gruppo di persone per trascorrere una giornata al mare, in un tratto di spiaggia libera, tra il Lido le Dune e l’Aloha, non coperto dal servizio di salvataggio, che invece è presente poche centinaia di metri più avanti. E infatti è stato il giovanissimo bagnino del tratto gestito dal Comune che ha visto una sagoma tra le onde e si è buttato in mare raggiungendola a nuoto, impossibile uscire con il pattino per le condizioni pessime del mare, con onde alte diversi metri e correnti fortissime. Uno sforzo enorme per il soccorritore che da solo è riuscito a portare a riva il corpo del 54enne, a quanto pare già esanime. Il bagnino ha iniziato le manovre di rianimazione, continuate con l’arrivo dei medici del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata la Capitaneria di porto per cercare di ricostruire la dinamica, sono stati interrogati alcuni componenti della comitiva arrivata da Campobasso. La Procura deciderà se effettuare un’autopsia per capire se l’uomo abbia avuto un malore o se sia annegato trovandosi in difficoltà tra le onde.