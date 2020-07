San Giovanni in Galdo, sono arrivati i primi turisti per i soggiorni gratis

Sono arrivati da Padova, Torino e Latina i primi turisti che trascorreranno un soggiorno gratuito di sette giorni in una delle abitazioni messe a disposizione dal Comune di San Giovanni in Galdo e dall’associazione ‘Amici del Morrutto’. Il progetto ‘Regalati il Molise’, un successo mondiale oltre ogni aspettativa, proseguira’ fino a ottobre. “Sono arrivate inaspettatamente oltre 5.000 mail e gestirle tutte, per noi che siamo una piccola associazione richiede molto tempo – spiegano gli ‘Amici del Morrutto’ -. Intanto abbiamo confermato il soggiorno a S.Giovanni in Galdo alle persone risultate assegnatarie per le prime settimane. Nei prossimi giorni contatteremo le persone ‘selezionate’ per i restanti soggiorni”. Dal sito dell’associazione anche un messaggio di ringraziamento a quanti si sono ‘candidati’. “A voi tutti, ci teniamo a sottolinearlo, arrivera’ una risposta nella quale comunicheremo i progetti futuri ed eventuali nuove proposte di ospitalita’. Nel breve o brevissimo periodo contiamo di accogliervi tutti a braccia aperte. Grazie per la comprensione e soprattutto ancora grazie per il grande affetto”.