Rilancio dell’economia locale: turismo di ritorno per l’estate 2020 e sempre stranieri interessati all’acquisto di immobili. È questa la previsione, considerato che il rischio da Coronavirus è ancora in atto, e molti cittadini andati fuori per lavoro sceglieranno di tornare a Trivento, Comune Covid free. Già in questi giorni si è avuto modo di constatare questa forma di turismo detta anche “delle origini” e, con soddisfazione, si sta assistendo anche all’interessamento di molti stranieri, in maniera particolare inglesi e americani, all’acquisto di immobili. Di questo ne abbiamo avuto riscontro da un esperto del settore, Pierpaolo Miserere, collaboratore di agenzie immobiliari, “molti sono interessati a trascorrere le proprie vacanze nei propri luoghi di origine, a causa della pandemia ancora in atto – riferisce Pierpaolo Miserere – e, inoltre, ci sono sempre più stranieri, in special modo inglesi e americani, interessati all’acquisto di immobili. Il clima mite sicuramente incide nella scelta, il nostro paesaggio, la breve distanza tra mare e montagna e, non in ultimo, i prezzi rispetto alle regioni limitrofe, sono tutti aspetti favorevoli, che ci fanno ben sperare per una ripresa economica del territorio. E poi – conclude Miserere – rivedere aprire delle case rimaste chiuse per anni, nel centro storico e nel territorio è davvero una emozione e un messaggio di speranza per il futuro”.