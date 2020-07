L’assessore allo sport, Antonella Matticoli, informa che, all’albo pretorio online del Comune di Isernia è stato pubblicato l’avviso per le candidature al premio “Atleta dell’anno Città di Isernia”.

«Il premio – ha ricordato l’assessore Matticoli – è destinato ad atleti che abbiano conseguito i migliori risultati nell’ultima annata sportiva 2019, oppure che si siano distinti per l’impegno profuso nell’esercizio e nella promozione della pratica sportiva in generale. Sono destinatari del riconoscimento, gli atleti che siano nati o residenti in Isernia ovvero siano tesserati per associazioni sportive della città».