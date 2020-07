Mercato regionale, in basso Molise società a lavoro per la prossima stagione

Il mese di luglio potrebbe dare il segnale più forte ed evidente alla ripartenza calcistica in Molise. Dopo il fermo Covit e con le riaperture ufficiali sembrerebbe che il calcio regionale abbia le giuste caratteristiche per mettersi in vetrina. In bassomolise la questione Calcio Termoli 1920 appare la più delicata; saltato il progetto del Comprensorio Bassomolise, che vedeva coinvolto oltre il team giallorosso anche Guglionesi, San Giacomo e Petacciato, il presidente Marco Castelluccio sembra orientato a spostarsi dall’amico “fidato” Enzo Basler a Guglionesi, i due hanno già fatto calcio insieme a Vasto e San Salvo negli anni scorsi, cedendo però il titolo di sua proprietà ad una cordata pugliese proveniente dall’appennino subdauno. L’altra compagine giallorossa, il 2016, è in stand-by; il factotum Caruso con il presidente Emanuele Di Biase cercano supporti economici e morali, qui però, appare scontato ed evidente la separazione con la polisportiva Ss Pietro e Paolo per il futuro. Una forte ipotesi potrebbe essere lo sponsor Gruppo Pasquarelli, con il magnate dei supermercati pronto ad incamerarsi tutto il sodalizio del 2016 per costituire un team vincente e dare forza e voce al calcio locale. Ad Ururi neo promossa nella massima serie regionale la società è partita dalla riconferma dello staff tecnico confermato. Lascia i giallorossi Vito Casalanguida corteggiato da diversi team del bassomolise, arriva al suo posto Mattia Cacchione ex Frentania e Cliternina, 14 gol in 23 gare in questa stagione, e ritorna in giallorosso il difensore, ex Termoli, Antonio Jannacci, dopo anni a Roma. In promozione sembrava fatta e scontata la fusione fra Campomarino e Cliternina, due compagini della stessa cittadina : un’unica squadra, campo da gioco il “Madonna Grande” con i baby dirottati al “Santa Cristina”. Fusione saltata o rimandata? Per ora il patron del Campomarino, il dottor Simone Spagnoletti, guarda avanti ed oltre, chiamato Leo Tanga per la panchina e svolta clamorosa per il futuro. In casa Maronea, dopo il brillante torneo scorso, sembra scontata la riconferma in blocco dell’intero staff tecnico e squadra, forse si punterà ancor di più sui baby con una squadra juniores. La Turris di Santa Croce di Magliano dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria, ha ridato fiducia a Franco Carnevale, factotum e responsabile settore giovanile, voci di corridoio ce ne sono tante, dalla conferma del blocco foggiano al cambio radicale di gestione con la possibilità anche di un cambio in panchina.