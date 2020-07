Luoghi del cuore, Campitello di Sepino al 52esimo posto nella campagna promossa dal Fai

L’altopiano di Campitello di Sepino è al 52esimo posto della graduatoria nazionale de ‘I luoghi del cuore’, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal Fondo ambiente italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Al secondo posto della graduatoria regionale, 182esimo a livello nazionale, le Cascate di Carpinone, in provincia di Isernia, al terzo (279/o in Italia), il sito archeologico di Altilia a Sepino. I ‘Luoghi del cuore’ rappresenta il piu’ importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio nazionale che permette ai cittadini di segnalare al Fai, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare. La graduatoria dei luoghi molisani e’ consultabile sul sito web del Fai (https://www.fondoambiente.it/).