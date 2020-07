Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato, in seduta straordinaria e in prima convocazione, per giovedì 9 luglio, alle ore 17:30, presso la sala conferenze dell’auditorium Unità d’Italia.

Otto gli argomenti all’ordine del giorno:

1) Interrogazioni e interpellanze.

2) Cessione di spazi pubblici in permuta di quelli già previsti nell’ambito dell’intervento edilizio in via Giovanni XXIII – via G. Laurelli – foglio 44 p.lle 139-170 ed altre, ditta Di Luozzo Giovanni & C. s.r.l. – Approvazione.

3) Proposta di cessione modificativa degli spazi pubblici previsti in due interventi edilizi condizionati in via Pansini ed in via Giovanni XXIII, ditta Pontarelli Giovanni & Immobiliare Pontarelli s.r.l. – Approvazione.

4) Pianta organica del Servizio farmaceutico – Revisione 2018 – L. 475/68 s.m.i. e Dpr 1275/71 – Approvazione definitiva.

5) Regolamento per l’applicazione dell’IMU, ex legge 160/2019.

6) Approvazione aliquote e detrazione IMU anno 2020.

7) Regolamento per l’applicazione della TARI.

8) Approvazione regolamento comunale per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza.