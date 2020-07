Coronavirus: ancora una giornata senza nuovi positivi, guarito un rom a Termoli

Emergenza coronavirus: prosegue ancora il trend positivo in Molise. Il bollettino diffuso stasera dall’Asrem non segnala nuovi casi positivi, tutti negativi i 160 tamponi processati oggi. C’è invece un guarito in più, è un appartenente alla comunità rom di Termoli. Il numero dei casi attualmente positivi in regione scende così a 17 mentre quello dei guariti sale a 404.