Socializzare con lo sport: appuntamento a Sulmona sabato 11 luglio

Sabato il Parco Fluviale Augusto Daolio ospiterà dalle 14.30 un evento sportivo per ragazze e ragazzi di tutte le età Praticare lo sport in sicurezza, capire le nuove regole imposte dalla pandemia, essere tutti più attenti. Tre concetti importanti affinché lo sport sia un’occasione privilegiata di inclusione sociale e, per conseguenza, si possa ritornare a divertirsi tutti assieme.Dopo le due tappe iniziali a Pratola Peligna con ciclismo e calcio, l’appuntamento sarà a Sulmona, sabato 11 luglio alle 14.30 al Parco Fluviale Augusto Daolio, dove si aggiungeranno calcio-tennis e pallavolo.Distanziamento sociale, mascherine e pulizia delle mani: è facile essere sovrappensiero e dimenticare qualche attenzione in tempi dettati dalla pandemia che non ci ha ancora lasciato.Cambia il modo di fare sport e deve cambiare anche l’atteggiamento di ciascuno di noi. Nel pieno rispetto delle nuove norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi pubblici, agli ingressi verrà rilevata la temperatura corporea. Ci saranno quattro spazi:1) Associazioni: i gruppi di volontariato della Valle Peligna faranno conoscere le proprie attività e iniziative.2) Bicicletta: un percorso tecnico per acquisire sicurezza. Sarà importante avere il proprio casco e la bici personale.3) Calcio-tennis: sperimentare nuovi sistemi per divertirsi con la palla.4) Pallavolo: due campi di mini volley. + Sport + Divertimento + Vita è una proposta di G.S.D. Volley 78 Pratola Peligna e Pavind Bike Team. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Patrocinio del Comune di Sulmona.